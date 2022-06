TYLKO NA PUDELKU: To koniec marki odzieżowej Maffashion? "Chodzą słuchy, że przestała się dogadywać ze wspólniczką"

Nie dogadywały się w kwestiach biznesowych - twierdzi nasze źródło, dodając także: Maff jest podobno trudna we współpracy.

Odezwaliśmy się zarówno do ukochanej Sebastiana Fabijańskiego jak i Lany z prośbą o komentarz w sprawie, jednak do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Co ciekawe, niedługo po wysłaniu wiadomości na instagramowym profilu marki po kilkutygodniowej przerwie zaczęły pojawiać się nowe posty...