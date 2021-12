Wspólniczka Maffashion upomina: "Marka Eppram ma dwie właścicielki!"

Kasia 12 min. temu zgłoś do moderacji 23 1 Odpowiedz

Tak to już jest w biznesie, że komuś innemu przypisuje się cały sukces. Ja mam firmę z moim ex partnerem, od zawsze wszystko było dzięki niemu, jego pomysły, ludzie, no jak to on mówił wszystko dzięki jego pracy!! zapominał dodawać, że na wszystkie pomysły, inwestycje nie dał nawet złotówki, ja na wszystko dawałam ogromne pieniądze bo miałam, a on nie miał nic. Wyrosła opinia wśród ludzi, że jestem na jego utrzymaniu i nic nie robie a on wielki przodownik pracy ale gdyby nie ja ,to by ewentualnie mógł pracować na kasie u Chrabaszcza. No wiec maff korzysta bo jest znana, a kolezanka siedzi zamknięta w pracowni i projektuje ,żeby maff mogła spijać śmietankę.