Maffashion SPLAGIATOWAŁA dresy z przeszyciami? "Ktoś na świecie też miał taki pomysł"

Firma Maffashion coraz lepiej radzi sobie na rynku, w czym z pewnością pomogła promocja, którą zapewniła Kourtney Kardashian . Amerykańska celebrytka kilka tygodni temu paradowała w charakterystycznej marynarce marki Kuczyńskiej i Lany Nguyen , co odnotowało wiele znaczących magazynów modowych. Zamówienia na ciuchy zaczęły spływać z całego świata, a przedsiębiorcza Maff postanowiła iść za ciosem i wprowadzić do oferty nowe produkty.

Celebrytka pochwaliła się właśnie nową linią dresów Eppram , które najwyraźniej mają sprawić, że nawet siedząc w domu podczas lockdownu, będzie można poczuć się "luksusowo". Charakterystycznym elementem tych produktów są "oryginalne przeszycia". Co ciekawe fanka przesłała nam fotki łudząco podobnych dresów brytyjskiej marki Sampaix Studio. Postanowiliśmy zapytać Julki, co o tym sądzi i pokazaliśmy jej kilka fotek z oferty konkurencyjnego sklepu.

What? Szczerze? Pierwszy raz widzę. Można mi wierzyć lub nie. Nasze są zrobione widać na tym samym patencie. To są nasze inspiracje w kwestii tylko przeszyć. Od razu wiedziałyśmy, że chcemy zrobić dresy z motywem przeszyć na zewnątrz. Potem już było upinanie, szycie i dopracowywanie... - wyznała Maff .

Ok. Już weszłam na ich profil. Myślałam, że to nowa kolekcja tej firmy. Widzę, że oni robią głównie takie. No nic. Szukam jeszcze mojej i Lany konwersacji, jaki był proces ich powstawania i jak pracowałyśmy nad tymi szwami inspirując się tymi z topów. Tej marki nie znałam. Nad projektami pracujemy wspólnie z Laną. Czasem inspiracją jest jakiś detal... I tu jak widać się on powielił z tym, co ktoś tez już u siebie ma. Niemniej jednak uważam, że nasze dresy są inne. Aczkolwiek wiadomo, oparte na tym samym motywie. Po prostu to motyw przeszyć na odzieży. I tyle - stwierdziła Maff.