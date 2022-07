TYLKO NA PUDELKU: Tomasz Lis CAŁUJE CZOŁO bliskiej przyjaciółki w ramach wspólnego wypadu po kawę (ZDJĘCIA)

W ostatnich tygodniach Tomasz Lis ponownie stał się głównym bohaterem medialnych dywagacji. Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski obnażył w swoim tekście nadużycia, do których miało dochodzić przez lata w zawiadywanej przez Lisa redakcji "Newsweeka". Dziennikarz pożegnał się z fotelem szefa, a teraz jeszcze na dokładkę odsunięto go od współpracy z Tok FM. Nie trzeba tutaj eksperta od analiz branży medialnej, aby zorientować się, że Lis nie ma najlepszej passy, jeśli chodzi o życie zawodowe. Na pocieszenie należy jednak dodać, że w życiu prywatnym zdaje się mu układać już zdecydowanie lepiej.

Niedawno Lis został ponownie przyłapany w towarzystwie tajemniczej szatynki. Znajomi posilili się smakołykami serwowanymi przez knajpę położoną nieopodal mieszkania dziennikarza. Następnie duet przetransportował się do okolicznej kawiarni, gdzie dystans między Tomaszem i jego koleżanką wyraźnie się już skrócił. Lis posunął się nawet do złożenia pocałunku na czole towarzyszki. Według naocznych świadków ręka Lisa powędrowała też w pewnym momencie na biodro kobiety. Ona natomiast zadziornie drapała go po nosie. Co ciekawe, na palcach Lisa i jego koleżanki można było dostrzec bardzo podobne, jak nie takie same, pierścionki.