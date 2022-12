TYLKO NA PUDELKU: TVP boi się, że Edyta Górniak nie wystąpi na Sylwestrze przez Justynę Steczkowską! "Twierdzi, że JĄ OSZUKALI"

Telewizja Polska znów z pompą przymierza się do organizacji Sylwestra Marzeń w Zakopanem. Publiczny nadawca i tym razem będzie rywalizował z Polsatem o jak największą widownię, a pomóc ma w tym bogaty line up. W zeszłym roku publiczność mogła bawić się między innymi przy hitach zagranicznej gwiazdy, czyli Jasona Derulo. Tym razem, mimo że w mediach pojawiły się plotki, że TVP pertraktuje z Dua Lipą (!), to portal Wirtualne Media dotarł do informacji, że stacja nie planuje ściągać z zagranicy międzynarodowej gwiazdy.