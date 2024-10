TYLKO NA PUDELKU: Uczestniczka "TVoP" z drużyny Lanberry to PARTNERKA jej gitarzysty! Mamy komentarz gwiazdy

!!!Donald w mediach mówi co innego a co innego robi. Portal rmx.news, powołując się na Komisję Europejską, twierdzi że Polska ma wkrótce uruchomić 49 finansowanych przez UE Centrów Integracji Cudzoziemców, które będą wspierać przybyłych do naszego kraju migrantów. Mają oni otrzymać pomoc w postaci kursów językowych, pomocy prawnej i usług adaptacyjnych. Polska przygotowuje się na masowa imigrację Centra, zaprojektowane jako "punkty kompleksowej obsługi”, będą świadczyć standardowe usługi, w tym kursy językowe, pomoc prawną i opiekę psychologiczną. Będą również współpracować z organizacjami pozarządowymi w celu zaspokojenia potrzeb dużej fali imigrantów spoza Unii Europejskiej. Inicjatywa zakłada tworzenie ośrodków CIC przez urzędy marszałkowskie we współpracy z instytucjami pracującymi z migrantami. Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (AMIF) Unii Europejskiej. Prace nad jego zdrożeniem koordynuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Oprócz dofinansowania ze środków UE za pośrednictwem unijnego funduszu, Polska będzie musiała wnieść wkład finansowy zarówno z budżetu państwa, jak i z budżetów lokalnych, przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego, twierdzą dziennikarze portalu. Inicjatywa ta oznacza znaczącą zmianę podejścia obecnego rządu do kwestii migracji. Obietnice Tuska Tymczasem w trakcie sobotniej konwencji Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk przekonywał, że jego rząd zatrzyma nielegalną migrację do Polski. Premier zapowiedział rządową strategię migracyjną. Premier przedstawił pierwsze założenia tego projektu. Jednym z jego elementów będzie czasowe, terytorialne zawieszenie prawa do azylu. – Będę w Europie domagał się prawa do uznania tej decyzji – zapowiedział Donald Tusk. – Jeśli do Polski chce ktoś przyjechać, musi akceptować polskie standardy, obyczajowość. Musi chcieć się integrować – dodał.