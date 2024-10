Poznaliśmy wyniki oglądalności "The Voice of Poland" z nowym jury. Konflikt Szpaka i Badacha uratował show?

Od miesiąca śledzimy nowy sezon "The Voice of Poland", który przyniósł kilka istotnych zmian – zmienili się prowadzący, a do jury dołączył Kuba Badach. Powrócił także Michał Szpak, który rozstał się z Telewizją Polską za czasów poprzedniej władzy. Wygląda na to, że panowie za sobą nie przepadają, bo od pierwszych "przesłuchań w ciemno" jesteśmy świadkami "konfliktu" między nimi. Obaj nie szczędzą sobie złośliwości i przytyków.