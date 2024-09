Internauci MIAŻDŻĄ trenerów "TVoP", którzy uznali, że Taylor Swift jest "przezroczysta": "Przykleili się do tego fotela i tylko z tego żyją"

"Fenomen" Tejlor Słift, jak te Swit Banku (tak, na kasie zna się, to fakt) świadczy tylko o tym, że świat stanął na cyc..ch i głowę z ch..em pozamieniał. Młodzież to upośledzona, prymitywna masa, której życie zamyka się w mediach społecznościowych, gdzie niejaka Swift zbija lwią część swojej kasy. Osoby te są ofiarami mody i kiedy "trendy" będzie oddawanie stolca w galeriach handlowych, pierwsi polecą i ob**ją jakieś garsonki. To jest po prosto porażka. Te jej wszystkie wyprzedane koncerty to genialne sztuczki marketingowe i wytworzenie na globalną skalę zjawiska "fenomenu". W ten sposób robiła też Madonna i w zasadzie robi nadal. Poczucie przynależności do czgeoś niezwykłego, daje tym dzieciom ogromne dowartościowanie i przynależność do społeczności, a rodzicom kredyty na koncerty za parę tysia.