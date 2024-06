TYLKO NA PUDELKU. Wiemy, co dalej z koncertem Justina Timberlake'a w Polsce. Mamy komentarz organizatora

We wtorek portal TMZ poinformował, że Justin Timberlake został aresztowany w Nowym Jorku za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Z ustaleń zagranicznych mediów wynika, że następnego dnia wokalista wyszedł już na wolność. Niemniej 43-latka czeka jeszcze proces sądowy, w trakcie którego jego przedstawicielem będzie znany wśród gwiazd adwokat, Edward Burke Jr.

W związku zaistniałą sytuacją fani muzyka zaczęli się niepokoić o jego występy podczas trwającej międzynarodowej trasy "The Forget Tomorrow World Tour". Jak się później okazało, termin rozprawy wyznaczonej Justinowi pokrywa się z datą jego koncertu w Polsce . 26 i 27 lipca Timberlake miał zaśpiewać w TAURON Arena Kraków.

Wiemy, co z koncertem Justina Timberlake'a w Polsce

Do tej pory występ artysty w Polsce stał pod znakiem zapytania. Milczeli zarówno organizatorzy, jak i sam Justin. Pudelkowi udało się dowiedzieć, czy koncert zaplanowany na 26 lipca rzeczywiście się odbędzie. Okazuję się, że tak! Organizator przedsięwzięcia Live Nation przekazał nam, że muzyczne show w TAURON Arena Kraków dojdzie do skutku .

Można zatem spekulować, że możliwość, o której wspomniał niedawno portal Page Six, jest wielce prawdopodobna. Otóż piosenkarz nie musi w sposób fizyczny stawić się w sądzie. Wystarczy, że Timberlake dołączy do rozprawy wirtualnie, co też tłumaczył informator serwisu.