Kulisy zatrzymania Justina Timberlake'a: W sieci krąży nagranie z nocnej przejażdżki muzyka, po której trafił do aresztu (WIDEO)

Podoba mi się , że w USA nie ma ludzi, którzy są ponad prawem. Możesz być gwiazdą, prezydentem, synem prezydenta , ale musisz ponieść konsekwencje , jeśli łamiesz prawo. U nas wiele spraw " zamiata się pod dywan ". Jak jesteś znany, to nie poniesiesz konsekwencji nawet za poważne zarzuty np. jazzman, który przez lata wykorzystywał nieletnie, do dzisiaj jest na wolności. Politycy , którzy łamią prawo mają immunitet, a nawet jak zostają skazani , to zaraz prezydent ich ułaskawia.