TYLKO NA PUDELKU: Wiemy, ile Maryla Rodowicz ZAROBI w sylwestrową noc! W końcu przestanie narzekać na finanse?

Nie bardzo mogę mówić, bo to są tajemnice zawodowe, ale po prostu Telewizja [TVP - przypis. red] za późno się zgłosiła. Podpisałam już kontrakt z kimś innym , ale nie mogę powiedzieć, z kim - wyznała w rozmowie z Plejadą.

Bez Maryli trudno wyobrazić sobie Sylwestra, dlatego nadal może liczyć na iście gwiazdorskie warunki , porównywalne tylko do kilku innych wykonawców. Stawka godna "królowej" to jedno. Stacja zapłaci też za luksusowego kampera , w którym Maryla będzie oczekiwać na swój występ, bo "Sylwestrowa Moc Przebojów" w tym roku odbędzie się w Parku Śląskim - zdradza nasz informator.

Pudelek ustalił, że 77-letnia diwa zgarnie za sylwestrowy występ aż 100 tysięcy złotych. Co ciekawe, w tym roku gwiazdy, ze względu na trudną sytuację gospodarczą, nie mogą liczyć na "dodatki inflacyjne". Mimo to Maryli udało się wynegocjować świetną stawkę. Nie jest tajemnicą, że do królowej polskiej sceny muzycznej słabość ma również Nina Terentiew, która nie wyobrażała sobie, aby Rodowicz mogło zabraknąć podczas polsatowskiego sylwestra.