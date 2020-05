TYLKO NA PUDELKU: Wiemy, jaki serial ZASTĄPI "Rodzinkę.pl"! "Jedną z głównych ról zagra Wiktoria Gąsiewska"

Niestety, humoru Małgosi nie poprawią z pewnością informacje, do których dotarł Pudelek. Jak udało nam się bowiem ustalić, miejsce Rodzinki.pl ma zająć emitowany od niedawna internetowy serial Będzie dobrze, kochanie. Telewizja Polska postanowiła wykorzystać trudną sytuację na rynku spowodowaną pandemią korornawirusa i ruszyć z oryginalnym formatem, którego produkcja nie wymaga zaangażowania dużej ekipy technicznej. Produkcja, w której w główne role wcielają się Wiktoria Gąsiewska (do niedawna samej grająca w Rodzince) i Filip Gurłacz, to pierwszy w Polsce serial nagrywany bez klasycznych planów zdjęciowych, do którego zdjęcia realizowane są w domach aktorów.