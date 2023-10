TYLKO NA PUDELKU: YouTube reaguje na aferę "Pandora Gate". Podjęto DRASTYCZNE kroki dotyczące kanału Stuu

zzz 13 min. temu zgłoś do moderacji 11 3 Odpowiedz

Czytam te komentarze i przeraża mnie, jak łatwo ludzie przechodzą od słusznego potępienia podrywania 13-latek do zupełnie na serio pisanych wywodów o tym, by zlikwidować media społecznościowe, internet i najlepiej wszystko, jak Kononowicz. Tym sposobem dojdziemy do Chin albo do Rosji. Opanujcie się trochę. To tak, jakby chcąc zlikwidować kradzieże sklepowe zamykać sklepy.