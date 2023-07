TYLKO NA PUDELKU: Znamy nową uczestniczkę "The Real Housewives Warszawa"! Czym zajmuje się Anita Kuś-Munsanje?

Ech 12 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Zaskoczenie że nie porobiona jak gumowy ponton, to na plus . No i bardzo fajnie, że z taką urodą ma tak wysokie poczucie własnej wartości, to się chwali. Także, dziewczyny, go 4 it, do przodu! Trzeba wierzyć w siebie! To jest klucz do sukcesu w każdej dziedzinie.