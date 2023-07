Tak wyglądają kulisy "The Real Housewives Warszawa": przebieranki, pozowanie do zdjęć i raczenie się papierosem (ZDJĘCIA)

Hej ho 24 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

Co to znaczy "okropnie bogate"? Czy bogactwo oszpeca te Panie? Na zdjęciach widać, że oszpeca je tylko obrzydliwy botoks, ale pieniądze to chyba nie. A co te Panie umieją, czym się zajmują na co dzień, jakie mają wykształcenie? Czy któraś miała świadectwo maturalne z biało-czerwonym paskiem? Czy któraś napisała swoją pracę magisterską na celujący? Jaką czytają literaturę, klasykę czy nowoczesną? Bardzo bym chciała otrzymać odpowiedzi na takie właśnie pytania.