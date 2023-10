TYLKO NA PUDELKU: Znamy szczegóły nowego programu TVN-u! To "Azja Express" w kobiecej wersji

Włodarze stacji telewizyjnych robią, co w ich mocy, by przyciągnąć uwagę widzów. Walka o słupki oglądalności staje się coraz bardziej nierówna w obliczu dynamicznie rosnącej konkurencji ze strony serwisów VOD. Dodatkowym elementem podkręcającym rywalizację między nadawcami stał się najgłośniejszy transfer medialny ostatnich lat. Edward Miszczak po prawie 25 latach piastowania stanowiska dyrektora programowego telewizji TVN, przeszedł do konkurencyjnego Polsatu, obejmując dokładnie tę samą funkcję. Jego miejsce z kolei zajęła Lidia Kazen, w przeszłości odpowiedzialna za ramówkę stacji TTV, która stara się ze wszystkich sił przebić dotychczasowe osiągnięcia mężczyzny, by jak najlepiej wypaść przed oczami amerykańskich właścicieli.