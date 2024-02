TYLKO NA PUDELKU: Znamy uczestników "Czas na show. Drag Me Out"!

Wpływ programu RuPaul's Drag Race na tkankę popkulturową można odczuć już od lat na całym świecie, w tym również w Polsce. Nasza ojczyzna co prawda nie jest chyba jeszcze gotowa na rodzimą wersję show, jednak TVN już postanowił odważyć się na flirt ze sztuką dragu w wersji bardziej przystępnej dla przeciętnego widza. Mowa tu oczywiście o szumnie zapowiadanym Czas na show. Drag Me Out. Już w ostatnich tygodniach dowiedzieliśmy się, że rolę prowadzącej powierzono Mery Spolsky. W fotelach jurorów usiądą natomiast Andrzej Seweryn, Anna Mucha i Michał Szpak. Wciąż nie wiadomo było jednak, kto będzie nas zabawiał na scenie. To jest aż do teraz.

Uczestnicy Czas na show. Drag Me Out ujawnieni. Zabrakło dużych nazwisk

Osoba powiązana z produkcją programu ujawniła w rozmowie z Pudelkiem, jak wyglądać będzie "line up" pierwszego sezonu najnowszego formatu rozrywkowego stacji TVN. Niestety, poza jednym wyjątkiem na próżno szukać tu mocnych nazwisk, które mogłyby zachęcić widzów do poświęcenia godziny swojego czasu przed telewizorem.

Według naszych informacji w programie znaleźli się Tomasz Karolak, Marcin Łopucki, Tadeusz Mikołajczak, Michał Mikołajczak, Dariusz Zdrójkowski i Kamil Szymczak.

Obawiamy się, że wielu z tych nazwisk zwyczajnie nie znacie, tak więc już spieszymy z wyjaśnieniami. Karolak to oczywiście to jedno mocne nazwisko, o którym wspominaliśmy. Michała Mikołajczaka znacie dobrze z Na Wspólnej. Marcin Łopucki to kulturysta, znany przede wszystkim z tego, że jest mężem Katarzyny Skrzyneckiej. Tadeusz Mikołajczak znany jest z tego, że nie wygrał ostatniej edycji Top Model. Dariusz Zdrójkowski to ojciec Adama Zdrójkowskiego, natomiast Kamil Szymczak to pełnoetatowy influencer, któremu sława w "mainstreamie" marzyła się już od dawien dawna. Widocznie wreszcie dostał swoją szansę.

Za pewnego rodzaju potwierdzenie doniesień naszego informatora możemy potraktować fakt, że Mery Spolsky niedawno zaobserwowała profile Łopuckiego, Zdrójkowskiego i obu Mikołajczaków.

Wracając do perspektyw na sukces programu. Sprawa wygląda o tyle nieciekawie, że o uwagę widzów w jesiennej ramówce Drag Me Out będzie konkurować z Tańcem z Gwiazdami, którego produkcja tym razem wyjątkowo postarała się, jeśli chodzi o dobór uczestników. Musiał, Węgiel, Królikowska i Kaźmierska razem na parkiecie? Trudno będzie to przebić...

Mimo wszystko dacie szansę TVN-owi?

Tomasz Karolak

Michał Mikołajczak

Dariusz Zdrójkowski

Marcin Łopucki

Kamil Szymczak

Tadeusz Mikołajczak

