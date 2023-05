Tym skandalem z królem Karolem i Camillą Parker-Bowles żył 26 lat temu cały świat! Pamiętacie "Tampongate"?

Lada chwila w Opactwie Westminsterskim odbędzie się koronacja króla Karola III , która transmitowana będzie na całym świecie. W tym wyjątkowym momencie synowi zmarłej w ubiegłym roku Elżbiety II będzie towarzyszyć będzie oczywiście żona Camilla Parker-Bowles , największa miłość jego życia. Na przekór wszystkim, royalsowi udało się poślubić znienawidzoną niegdyś przez Brytyjczyków kochankę, z którą przez 40 długich lat łączył go zakazany romans.

Afera "Camillagate" - Karol tamponem Camilli

Fakt, że Karol od samego początku zdradzał księżną Dianę z przyjaciółką rodziny, długo pozostawał tajemnicą poliszynela. Z tej zażyłości świetnie zdawała sobie sprawę sama księżna Walii, która nie kryła się ze swoją awersją do konkurentki, "pieszczotliwie" nazywając ją "rottweilerem". Parker-Bowles mogła cieszyć się względną anonimowością, aż do słynnego "Tampongate" (albo "Camillagate"), kiedy to magazyn "People" opublikował transkrypcję jej rozmowy z następcą tronu. Wydanie ukazało się w styczniu 1993 roku, niespełna miesiąc po tym, jak Karol i Diana ogłosili separację.