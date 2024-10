Tymczasem u Anny Lewandowskiej: siedzi w bieliźnie na umywalce, myje limonki i rozmyśla o spontaniczności

"Czekam na Wasze opowieści" - no z pewnością, czekasz aż z nogi na nogę przestępujesz 😅😂😂😂😂🤣🤣🤪🤪🫣 Ludzie nie bierzcie udziału w tym handlowym cyrku na instagramach!! to niedorzeczne! ja rozumiem łapać się na te manipulacje 10.lat temu ale social media są już z nami ponad dekadę, każdy średnio bystry rozumie, że to ani kącik zwierzeń, ani kozetka psychologa, to po prostu KOLEJNA platforma służąca promocji i SPRZEDAŻY RZECZY. ANN ma głęboko w d... Wasze "opowiesci" o spontanicznych porankach, generuje ruch udając, że ja to interesuje bo będzie Wam usiłowała coś sprzedać: bieliznę kto6ra reklamuje myjac limonki 🫣, swoje kosmetyki, plan dietetyczny... Jesteście tam tylko mięsem, wypełniaczem, macie klikać, komentować i kupować a nie opowiadać Ann jakieś historie myslac, ze jestescie jej koleżankami.