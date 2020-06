Wpadka na instagramowym profilu Anny Lewandowskiej! POMYLIŁA DRUŻYNĘ MĘŻA…

Odkąd na świecie pojawiła się druga pociecha Anny Lewandowskiej , media społecznościowe trenerki opływają w "content" poświęcony głównie wracaniu do formy sprzed ciąży. Gdy tylko minął czas połogu, stęskniona za wyciskiem na siłowni Lewa wróciła do ćwiczeń , które obecnie z zaangażowaniem relacjonuje w sieci.

Zamiast #fcbayern Anna napisała #fcbayer. Choć to tylko jedna literka, dla fanów piłki nożnej robi dużą różnicę. Robert jest gwiazdą drużyny Bayern Monachium, zaś "Bayer" to człon nazwy konkurencyjnego klubu. Zatem załączając do swojego postu błędny hasztag, mama Klary i Laury zrobiła darmową reklamę drużynie Bayer Leverkusen.