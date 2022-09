Tymczasem u duńskich royalsów: królowa Danii ODEBRAŁA wnukom tytuły książęce! Ujawniono POWÓD tej decyzji

Zmiany u duńskich royalsów. Wnuki bez tytułów książęcych

Choć zazwyczaj to Kate Middleton czy Meghan Markle wiodą prym w medialnych doniesieniach, to tym razem rzucono nieco światła właśnie na sytuację w duńskiej monarchii. Jak donoszą światowe media, królowa Małgorzata II poinformowała ze pośrednictwem oficjalnego profilu na Instagramie, że dzieci jej najmłodszego syna utraciły tytuły książęce .

Mowa o dzieciach księcia Joachima: Nikolaiu, Felixie, Henriku i Athenie, z których najstarszy ma 23 lata i jest siódmy w kolejce do tronu. Choć cała sytuacja może brzmieć jak kara - szczególnie w porównaniu do sytuacji w brytyjskiej monarchii, gdzie Meghan Markle i książę Harry walczą o tytuły książęce dla swoich dzieci - to królowa miała ku temu ważny powód i nie wynikał on z żadnego przewinienia.