Tymon Tymański czule do polskich homofobów: "CH*J IM WSZYSTKIM W D*PĘ"

Tymon Tymański dobrze znany jest ze swego niewyparzonego języka. Często nie jest w stanie go poskromić, nawet gdy udziela wywiadów dla mediów. Właśnie podczas jednej z takich rozmów muzykowi "chlapnęło się", że jego małżonka, choć ma parcie na szkło, jest niesłychanie wyrozumiała i nie ma problemu z faktem, że czasem "zdarza się mu wylądować w nie swoim łóżku" . Jak nietrudno się domyślić, małżeństwo niedługo później się rozpadło.

Tymański nadal nie przestawał jednak zaskakiwać. W zeszłym roku przy okazji burzy wokół rzekomego homoseksualizmu Fryderyka Chopina artysta dorzucił swoje trzy grosze, wyjawiając, że sam jest biseksualny. Na dłuższą rozmowę na temat swego nieposkromionego popędu oraz stosunku do panującej w Polsce sytuacji czekał jednak aż do teraz. Otworzył się dopiero przed Mateuszem Witczakiem z Repliki, z której to rozmowy zapis znajdziemy w najnowszym numerze magazynu.