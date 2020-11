Tymon Tymański wyznał, że jest BISEKSUALNY!

Itriso 33 min. temu zgłoś do moderacji 125 2 Odpowiedz

Zauważcie że w przypadku biseksualnych kobiet oburzenia nie ma, a jak facet coś takiego wyzna to reakcje są całkiem inne. Wynika to z tego, że ogólnie do lesbijek jest lepsze podejście niż do gejów. Chodzi głównie o to jak ludziom się kojarzą ich zachowania intymne. Jeśli lesbijki przykładowo idą na całość to wkładają sobie tam gdzie kobiety hetero normalnie to robią z facetami, a gdy geje idą na całość to wiadomo co robią. To drugie odpycha ludzi.