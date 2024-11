Monika Olejnik w butach za ponad 4 tys. złotych

W ostatnich tygodniach Monika Olejnik została bohaterką mediów za sprawą głośnego wywiadu z Radosławem Sikorskim w "Kropce nad i". Dziennikarka zapytała o pochodzenie żony ministra spraw zagranicznych, czym wywołała jego oburzenie, o czym świadczył fakt, że opuścił studio jeszcze przed zakończeniem napisów końcowych. Głos w sprawie zabrała m.in. Anna Popek , która zaczęła zastanawiać się, czy nie była to przypadkiem ustawka.

Nie wiadomo, czy to kontrowersje wokół rozmowy, czy może po prostu przypadek, ale Olejnik coraz częściej jest fotografowana przez warszawskich paparazzi. W połowie listopada poczuła chęć uzupełnienia domowej biblioteczki, ale nie mogła znaleźć wolnego miejsca parkingowego, więc porzuciła auto w niedozwolonym miejscu i pobiegła do księgarni. Innym razem uwieczniona została jej eskapada do centrum, gdzie mieści się popularny wśród gwiazd butik.