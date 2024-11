Anna Popek komentuje wywiad Moniki Olejnik i ostrą reakcję Radosława Sikorskiego. "Jestem zdziwiona, to normalne pytanie"

W "Tygodniku Powszechnym" przeczytałam o tym, że dla członków KO problemem jest pochodzenie pana żony . Co by pan odpowiedział autorowi "Tygodnika"? - zapytała Olejnik.

Ja bym powiedział, że jest już świecką tradycją, że pierwszymi damami powinny zostać osoby pochodzenia żydowskiego - stwierdził krótko polityk, a następnie opuścił studio, nie czekając na zakończenie napisów końcowych. Chwilę później odniósł się do całej sytuacji w specjalnym oświadczeniu.

W sprawie wywiadu zdążyło wypowiedzieć się już wiele znanych osób, wśród nich komentatorka życia publicznego Karolina Korwin Piotrowska , a do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęły nawet skargi na prowadzącą.

W tej sprawie wpłynęły do KRRiT skargi indywidualne. Zarzuty dotyczą wykorzystywania stereotypów antysemickich w rozmowie o kandydaturach w wyborach prezydenckich - przekazała WP rzeczniczka prasowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Teresa Brykczyńska.

Swój kamyk do ogródka postanowiła dorzucić także Anna Popek . Była gospodyni "Pytania na Śniadanie" , a obecnie prowadząca poranne pasmo w Telewizji Republika, zastanawia się, czy cała rozmowa nie była przypadkiem ustawką.

Nie wiem, czy to była ustawka, czy to była wpadka, czy po prostu normalne pytanie, bo przecież nie było to nic takiego, skoro zacytowała kogoś. Monika jest wytrawnym graczem, dziennikarskim i politycznym. Myślę, że nic nie jest przypadkowe - powiedziała w rozmowie z JastrząbPost.