Radosław Sikorski zirytowany pytaniem Moniki Olejnik. Opuścił studio przed wyłączeniem kamer! "NIEDOPUSZCZALNE"

Moje zdanie jest takie że osoba żony Sikorskiego nie pomrze mu w wyborach i uff ku mojej uciesze !!!lecz nie chodzi tutaj o jej pochodzenie tylko wypowiedzi które same są bardziej krzywdzące i nieprofesjonalne tym bardziej że dotyczą Trampa ..nerwy mu i całej lesicy puszczają bo byli za bardzo pewni że wygra Harris !!!a tylko naiwni moga wierzyć w to że wybory w Ameryce nie zmieniają rozdania w Europie !!!palą im się tyłki bo obrażali go na prawo i lewo a on jest ponoć bardzo pamiętliwy i ma prawo bo nie zasłużył by PO porównywać do Hitlera Stalina i Mussoliniego !!!Jest szowinistą a raczej był z wiekiem para uchodzi ..Więc jak Kuba Bogu tak Bóg Kubie ..Niech nasza lewica zbiera co zasiała a Sikorski nie ma szansy na prezydenturę z jego językiem komunikacji opinia w USA …nie ma szansy i dlatego nerwy mu puszczają bo czuł się już „wybrańcem „