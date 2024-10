Kim jest żona Radosława Sikorskiego? "Międzynarodowe małżeństwo to nieustające pole negocjacji"

W przyszłym roku kadencja Andrzeja Dudy dobiegnie końca i rodacy znów ruszą do urn, aby wybrać kolejnego prezydenta Polski. Źródła Wirtualnej Polski wskazują, że Radosław Sikorski również chciałby zawalczyć o najwyższy urząd w państwie, a wszystko stanie się jasne podczas ogłoszenia kandydata KO w grudniu tego roku. Jego głównym rywalem w walce o nominację miałby być prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Radek chciałby być prezydentem, chciałby zawalczyć. Tylko sam raczej nie wierzy w nominację. Podbija notowania, czerpie z rosnącej popularności - mówił informator WP w nieoficjalnej rozmowie.

Kim jest żona Radosława Sikorskiego? Ma na koncie wiele osiągnięć

Do wyborów prezydenckich i intensywnej kampanii zostało jeszcze trochę czasu, a wszystko na razie pozostaje w sferze spekulacji. Gdyby jednak Sikorski otrzymał nominację, szansę na zostanie kolejną pierwszą damą miałaby Anne Applebaum, czyli żona polityka. Ślub pary miał miejsce jeszcze w 1992 roku.

Ludzie się pobierają w różnych oryginalnych miejscach, na pustyni, w górach, na plaży, a ja miałam replikę z wesela moich rodziców w ich ogrodzie. Mama wyprodukowała całe to wesele, absolutnie wszystko było jej, począwszy od sukni, którą byłam zachwycona - wspominała Anne na łamach "Matki Polki".

Applebaum urodziła się w 1964 roku w Waszyngtonie, polskie obywatelstwo otrzymała natomiast w 2013 roku. Studiowała na prestiżowej uczelni Yale, gdzie uzyskała licencjat z historii i literatury, a także kształciła się w London School of Economics i Uniwersytecie Oksfordzkim. Pracowała jako dziennikarka i pisała m.in. dla "The Washington Post", była także korespondentką "The Economist". Jest autorką wielu publikacji i w 2004 roku otrzymała Nagrodę Pulitzera za wydaną rok wcześniej książkę "Gułag".

Z Sikorskim połączyła ją praca, a wszystko zaczęło się wiele lat temu, gdy oboje byli młodymi dziennikarzami. Gdy upadał mur berliński, Radosław i Anne jechali razem do Berlina, aby być w samym centrum tego historycznego wydarzenia. Zarówno on, jak i ona byli wówczas w innych związkach, jednak wkrótce zrozumieli, że są sobie pisani. Prywatnie zawsze się wspierali, a o tym, co im pomaga w byciu zgranym małżeństwem, polityków wspominał w "Strefie zdekomunizowanej":

Żona, która potrafi i ugotować, i napisać książkę, to skarb. Ale trzeba mieć silną osobowość, żeby zdzierżyć blisko siebie inny silny charakter. Międzynarodowe małżeństwo, na dodatek z taką osobą jak Ania, to nieustające pole negocjacji. To, że ciągle jesteśmy w ruchu i realizujemy ambitne projekty, uchroniło nas od rutyny.

Sikorski i jego małżonka mieszkali przez jakiś czas w Waszyngtonie, ale w końcu wrócili do ojczyzny i osiedli razem w dworku w Chobielinie. W rozmowie z "Vivą!" Applebaum wspominała, że zawsze marzyła o życiu w takim miejscu.

Ze względów zawodowych od początku dużą część swojego czasu spędzam w dużych miastach: Warszawie, Waszyngtonie, Londynie, Nowym Jorku, więc chciałam, żeby nasza przystań była na wsi. Kiedy przyjechałam do Chobielina pierwszy raz, było tu pięknie, cicho, głucho i daleko od cywilizacji. Dworek był kompletną ruiną: zgniłe podłogi, zamiast okien dziury i walące się stropy. Mieliśmy plan, żeby go odremontować. Myśleliśmy, że potrwa to dwa lata, a trwało... 15.

Para doczekała się dwóch synów - Tadeusza i Aleksandra.

