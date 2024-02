Paulina Kosiniak-Kamysz jest stomatologiem, a żona Hołowni pilotem. Co wiemy o żonach innych polityków? (ZDJĘCIA)

CO JEST? 14 min. temu zgłoś do moderacji 11 1 Odpowiedz

Dlaczego do tej pory nie było żadnego artykułu o Tobiaszu Bocheńskim, kontrkandydacie RafaUa Trzaskowskiego do stanowiska prezydenta Warszawy, w zbliżających się wyborach? Obrobiliście już chyba wszystkie ważniejsze osoby z kręgu PiS, wyciągnęliście wszystkie możliwe brudy z ich życia, więc pora na Bocheńskiego. On też ma wiele wad, w porównaniu do Trzaskowskiego, które trzeba podkreślić! Przede wszystkim – jest od wysokiego RafaUa sporo WYŻSZY, co jest bardzo przykre. RafaU lubi buty na grubej podeszwie, ale nie ma takich koturnów, które wyrównałyby wzrost RafaUa do Bocheńskiego. Jest też Tobi młodszy (ma 36 lat) i ma okropną wadę, że pochodzi z profesorskiej rodziny, jest doktorem prawa. Jego rodzice, dziadkowie nie służyli komunistom, matka nie była kapusiem SB. Okropnym mankamentem jest, że zna języki angielski i francuski o wiele lepiej niż Trzaskowski. Ma Bocheński bardzo ładną, wykształconą żonę i nie ma dzieci, co dla dwutlenkowców węgla i osób z macicami jest wielką zaletą. Resztę wad i zalet wyszukacie sami...