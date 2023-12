Tak mieszka Radosław Sikorski w Chobielinie. Zabytkowy dworek remontował 15 lat! Jest tam nawet lądowisko dla helikopterów (ZDJĘCIA)

We wtorek Sejm udzielił rządowi Donalda Tuska wotum zaufania. W środę w Pałacu Prezydenckim nowy premier i jego rząd zostali zaś oficjalnie zaprzysiężeni przez prezydenta Andrzeja Dudę. Nie jest tajemnica, że lider Koalicji Obywatelskiej na stanowiska ministrów wybrał wielu znanych i doświadczonych polityków, w tym również osoby, z którymi miał okazję współpracować w przeszłości. Nowym ministrem spraw zagranicznych został na przykład Radosław Sikorski, który pełnił już wspomnianą funkcję za jego poprzednich rządów, w latach 2007-2014.

Radosław Sikorski to niewątpliwie jedna z najbardziej barwnych postaci w nowym rządzie Tuska. Media przez lata poświęcały sporo uwagi nie tylko karierze polityka, lecz również jego życiu osobistemu. Polityk od przeszło 30 lat związany jest z dziennikarką Anne Applebaum, z którą doczekał się dwóch synów. Choć małżonkowie część wspólnego życia spędzili za granicą, w końcu osiedli w Polsce. Para uwiła rodzinne gniazdko w malowniczym Chobielinie znajdującym się nieopodal Bydgoszczy.

Obecnie Sikorski i jego żona mieszkają w zabytkowym dworku, który kupili w 1989 roku. Anne Applebaum niegdyś opowiedziała nieco o historii ich domu w rozmowie z dziennikarką "Gazety Wyborczej". W wywiadzie, którego fragmenty można znaleźć na stronie wnętrzarskiej Bryla.pl, żona ministra zdradziła, że po wojnie w dworku znajdowały się biura PGR-u. Pod koniec lat 80. budynek należał do gminy Szubin i według Applebaum był "totalną ruiną". Mimo wszystko Sikorski zdecydował się na zakup domu. Jak zdradziła Applebaum w rozmowie z Anną Tarnowską, polityk wpadł na ten pomysł wraz z rodzicami i miało to dla nich szczególne znaczenie - właśnie z tej okolicy wywodzili się bowiem dziadkowie Sikorskiego.

Applebaum w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" przyznała, że początkowo była przekonana, iż szybko uporają się z remontem posiadłości. Ostatecznie jednak zajął on aż 15 lat i był niemałym wyzwaniem. W rozmowie z magazynem "Weranda" Applebaum wyjawiła, iż do remontu wybudowanego w XIX wieku budynku sprowadzali z Anglii specjalne farby do malowania zabytkowych wnętrz, wymienili też część sklepień, a pierwsze piętro w całości wybudowali od nowa. W trakcie prac remontowych mieszkali zaś w pobliskiej leśniczówce.