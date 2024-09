U Cristiano Ronaldo i Georginy Rodriguez bez zmian. Zażywali słonecznej kąpieli i zajadali się pysznościami na luksusowym jachcie

Przecież to są te same foty, mamy znowu komentować? Pudel zszedł na psy. Moderacja komentarzy, jak ktoś napisze coś pozytywnego, to od razu jest to usuwane. Tak walczycie z hejtem? Jestem coraz bliższa stwierdzeniu, że takie portale tylko podsycają agresję między ludźmi. Widzicie piękna parę ludzi na jachcie (oczywiście, zaraz będą komentarze, że ona wcale nie taka piękna i po co jej tej kolia) i to budzi poczucie niesprawiedliwości. Bo ja muszę iść do pracy, a taki Ronaldo zarabia krocie kopiąc w pile. Świat nie jest sprawiedliwy, dla nich również, bo stracili niedawno dziecko i byli w tym razem jako para.