Wyrzeźbiony Cristiano Ronaldo obdarowuje BUZIAKIEM Georginę Rodriguez, oddając się wakacyjnym uciechom (ZDJĘCIA)

Interesuje się trochę piłką i naprawdę go lubię. Ma niesamowite serce do gry i do dzieci. Wystarczy że ktoś mu powie, że w szpitalu leży chłopak marzący o spotkaniu z nim i on tam jedzie. Widać w tym szczerość, a nie PR. Georgina też nie udaje kogoś kim nie jest, lubi przebywać z dziećmi i shopping i nie udaje mentorki kobiet. PR by Ann zawsze argumentuje jakąkolwiek krytykę, tym że Polacy są zazdrośni. Chyba jednak jest tak, że nasz mózg podświadomie wyczuwa fałsz i sztuczność, grę nóżką pod kamerę, pokazywanie tylko tego, co ładne (uroczy szczeniaczek uwielbianej przez influ rasy cavapoo), a zamiatanie pod dywan tego, co niewygodne (rasa ta wymaga konsekwencji w wychowaniu). I tak, będę pisać o tym psie, bo wiem że Lewa i jej dwór siedzą na Pudlu i czytają komentarze, a zwierzęta to nie zabawki.