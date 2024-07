Matka Cristiano Ronaldo ZALAŁA SIĘ ŁZAMI, widząc załamanie syna podczas meczu ze Słowenią. Wszystko uchwyciły kamery (WIDEO)

Ostatecznie o awansie do ćwierćfinału turnieju zadecydowały rzuty karne. W nich Portugalczycy byli już bezbłędni, a tym razem nie pomylił się również zawodnik Al-Nassr. Po meczu 39-latek skierował kilka słów do kibiców, potwierdzając przypuszczenia fanów, że jest to ostatnie Euro w jego życiu.

To bez wątpienia ostatnie Euro, ale nie jestem tym poruszony. Nakręca mnie wszystko, co niesie ze sobą futbol: entuzjazm, jaki mam do gry, entuzjazm, który widzę u fanów i mojej rodziny, pasja i przywiązanie. To wszystko nie służy na pewno decyzji o odejściu. Przeszedłem niesamowitą drogę w kadrze, która trwa 20 lat. Gra i sprawianie radości ludziom, rodzinie i dzieciom jest tym, co mnie najbardziej motywuje - zdradził Ronaldo w rozmowie z mediami po meczu.