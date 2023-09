U Kingi i Marcina ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" bez poprawy. Ona naciska, on analizuje jej charakter. "Jezu, JAKI PANCIO. Dostosuj się trochę"

Kesi 17 min. temu zgłoś do moderacji 26 2 Odpowiedz

Laska ma tak pasywno-agresywny styl bycia, jest upierdliwa, jak się zatnie z jednym tekstem, to powtarza go 10 razy, okropny charakter, jak taki człowiek może być psychologiem?? Hit odcinka: ona 10x powtarza mu, że to on MUSI wybrać co dziś robią, że jej to obojętne, tylko to on ma zadecydować. On mówi, że jemu to też obojętne, ale jak ona powtarza, że on ma wybrać co będą robić 11 raz, to w końcu on mówi: ok, to chodźmy się wykąpać w morzu. Ona: NIE, w morzu się nie chcę kąpać, bo będę potem chora xD co za typiara, współczuję mu serdecznie tego miesiąca, jest na maxa odpychająca zarówno wizualnie jak i osobowościowo.