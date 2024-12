Jakub i Paulina Rzeźniczakowie poczuli magię świąt

zgłoś do moderacji

Jak to jest... nie tak dawno zmarł mu syn, a on żyje jakby nigdy nic... na prawdę ludzie sobie tak szybko radzą ze stratą Bliskich? to chyba jestem wyjątkiem, bo nie mogę się pozbierać od prawie roku po śmierci Taty, a żyję, pracuję i się staram ogarniać życie, ale wieczorem pękam i ryczę...