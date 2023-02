Uczestniczka "10 lat młodsza w 10 dni" uderza w Maję Sablewską, wyznając: "Zrobiła ze mnie STRASZYDŁO"

Wciąż nie brakuje kontrowersji związanych z programem "10 lat młodsza w 10 dni" . Misją formatu jest odmienianie wyglądu i życia uczestniczek, które z jakiegoś powodu nie są zadowolone ze swojej aparycji. Sztab specjalistów na czele z Mają Sablewską funduje zgłoszonym paniom metamorfozy, zmieniając diametralnie ich styl, fryzury i proponując zgoła odmienny makijaż. Choć w programie nie brakuje wzruszeń, niektóre przemiany uczestniczek nie zyskują uznania widzów . Co więcej, zdarzyło się, że same bohaterki programu narzekały na efekt końcowy.

W ostatnich dniach sporo mówiło się na temat metamorfozy ocenionej na 80 lat Marii , bohaterki jednego z ostatnich odcinków. Okazuje się, że 67-latka stoczyła z Mają Sablewskiej niemałą batalię o swoje długie włosy, które według wstępnych planów miały zostać ścięte. Jednak to nie fryzura, a zaproponowana przez stylistkę kreacja pobudziła internautów do zaciętej dyskusji.

"10 lat młodsza w 10 dni". Uczestniczka krytykuje metamorfozę z rąk Mai Sablewskiej

Maria zaprezentowała się w finale w osobliwej kreacji. Kobieta miała na sobie połyskującą różową sukienkę , na którą narzucono pstrokatą pomarańczowo-różową narzutkę . Nie zabrakło również modnej torebki maleńkich rozmiarów i wysokich skarpetek do brązowych mokasynów. Internauci niemal jednogłośnie stwierdzili, że stylizacja uczestniczki była koszmarna i niedostosowana do jej figury. Niektórzy uznali nawet, że kobieta była wręcz "przebrana". 67-latka oceniła swoją metamorfozę z rąk Mai Sablewskie j w rozmowie z "Plejadą".

Maja Sablewska zrobiła ze mnie straszydło. Wyglądam dziesięć lat starzej. Mam dwa warkocze, z których fryzjer mógłby zrobić cuda, a rozpuszczono mi włosy. Do tego ta koszmarna koszula nocna podpięta pod biustem i traperowate buty. Wyglądam jak stara babuleńka, która zaraz ma wejść do trumny. Ta stylizacja pcha mnie do ziemi. To, jak mnie ubrano, jest niedopuszczalne. To nie mój styl - burzyła się uczestniczka programu.