Uczestniczka "Love Island" została ZATRZYMANA. Magdalena S. miała być zamieszana w działalność przestępczą. W tle 53 MILIONY FUNTÓW

Magdalena S. dała się poznać widzom jako uczestniczka trzeciej edycji "Love Island". Podobnie do pozostałych "wyspiątek" zyskała rozpoznawalność w mediach, co wykorzystała do budowania kariery na Instagramie. Po emisji randkowego show przeprowadziła się do Wielkiej Brytanii, a oprócz tego zajęła się własnym biznesem, jakim jest wynajem jachtów w Dubaju.