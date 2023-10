Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mówi, że NIE BĘDZIE GŁOSOWAĆ w zbliżających się wyborach. Tak się tłumaczy

Milla 23 min. temu zgłoś do moderacji 124 2 Odpowiedz

Ty się nie interesujesz polityką, ale polityka tobą, już tak. W tym systemie nie da się być 100% apolitycznym, bo twoje wstrzymanie się od głosu zawsze kogoś premiuje i mogą to być ludzie, z którymi ci bardzo, ale to bardzo nie po drodze. Nie do wiary, że dorosłej kobiecie, to trzeba tłumaczyć.