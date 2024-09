Uczestniczka "Top Model" i jej mąż nie żyją. Znalezione ciała z kulami postrzałowymi były w stanie rozkładu

1 września do mediów przedostała się informacja o tragedii, do jakiej doszło w Będlewie w gminie Stęszew. Jak ustaliła "Gazeta Wyborcza", w jednym z domów jednorodzinnych pod Poznaniem znaleziono ciała kobiety i mężczyzny z ranami postrzałowymi. Rzecznik prasowy wielkopolskiej policji, Andrzej Borowiak, potwierdził owe doniesienia dziennikowi. Nieoficjalnie gazeta ustaliła, że doszło prawdopodobnie do samobójstwa rozszerzonego.

Śledczy są w trakcie ustalania tego, co się stało i kiedy doszło do tragedii, w której dwie osoby straciły życie. Na razie wiadomo, że ofiary to Sławomir L., znany w półświatku jako "Klakson", oraz jego żona - była uczestniczka programu "Top Model". Kilka tygodni temu mężczyzna podobno opuścił areszt. Był łączony z handlem narkotykami. Śledztwo jest na razie na początkowym etapie, ale wszystko wskazuje, że doszło tam do rodzinnej tragedii.