Uczestniczka "Top Model" uderza w TVN: "Głusi i słabosłyszący wciąż są MARGINALIZOWANI"

To nie jest apel - zaczęła. To krytyka programu Top Model. Krytyka TVN, w którym równouprawnienie i wolność stały się tylko pustymi sloganami. Mówicie o równości i wrażliwości społecznej, a kiedy przychodzi co do czego głusi i słabosłyszący wciąż są marginalizowani. Gdzie są napisy? Gdzie jest tłumacz polskiego języka migowego? Trzeci rok z rzędu prosimy o to samo. I co? Jak grochem o ścianę.

Czy jak były napisy przez dwa lata i tłumacz przez rok to miała to być dla nas jakaś łaska? Dostępność to nie przywilej czy okazjonalny gest wsparcia. Dostępność to zapewnienie nam stałego uczestnictwa w mediach i kulturze. Jesteśmy hard of hearing and deaf people, nie dead people. Napisy i tłumacz polskiego języka migowego to nie luksus, to nasze prawo - dodała na koniec.