"Top Model". Na castingu stawiła się drag queen. Uczestnik poprzedniej edycji grzmi

A mnie zaskoczył ojciec- zakładałam, że będzie to ktoś nieznoszący sprzeciwu i taki wywyższający się. Widać natomiast, że to kochający ojciec, który niestety ma bardzo mało wspólnego z własnym synem i boli go to bardzo. Niemniej jednak akceptuje syna pomimo, że nie rozumie o co chodzi z tym całym drag queen. Przykład na to, że można kochać i szanować się pomimo różnic.