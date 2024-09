"Top Model". Widzowie zażenowani zachowaniem jurorów wobec uczestnika: "Okropnie go potraktowali. MASAKRA"

"Top Model" niedawno powróciło na antenę już po raz trzynasty. Kolejny odcinek kontrowersyjnego show i tym razem nie spotkał się z większym entuzjazmem telewidzów. Jak co sezon, fani zarzucali produkcji w komentarzach, że dużo bardziej niż na tematach modelingowych skupili się na ukazywaniu wzruszających historyjek z życia uczestników.

W drugim odcinku "modowego" show zaprezentowano m.in. zdobywczynię "złotego biletu", który gwarantuje jej miejsce w domu modelek i modeli. Jak co roku, i tym razem internauci nie są przekonani, co do słuszności wyboru jury.