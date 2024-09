Oto zdobywczyni złotego biletu w "Top Model". Internauci komentują: "BEZ PRZESADY. Ładna, zgrabna, ale czy aż tak wyjątkowa?"

Tak naprawdę to nikt z tego programu prawdziwiej kariery w modelingu nie zrobił. I pewnie już nie zrobi, bo żeby tak się stało nie wystarczy być ładną modelką. Możesz co najwyżej zostać masówką, prezentującą na wybiegu ciuchy od projektantów z 5 półki jak ten Woliński. Najwięcej, jak to zwykle bywa w tego typu programach talent show, zyskali jurorzy i to oni głównie zarobili i wylansowali się na tym programie. Modelki i modele to tło i uciecha dla gawiedzi oglądających ten program. Kończy się program, słuch o nich ginie. Każdy i tak z tego programem kojarzy tylko przybetonowaną do stołków, mocno podstarzałą już czwórkę jurorów.