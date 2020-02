Religijny uczestnik "Top Model" szuka miłości w "Hotelu Paradise"...

Już niedługo rozpocznie się emisja nowego programu TVN - Hotel Paradise. W tym formacie grupa singli ma zamieszkać na rajskiej wyspie po to, żeby odnaleźć miłość i - co ważniejsze - jak najdłużej uniknąć eliminacji z show. Wiadomo bowiem, że zaistnienie na małym ekranie dla ambitnych uczestników może być przepustką do światka celebrytów i intratnych kontraktów.