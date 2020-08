Uczynni Harry i Meghan Markle rozdają dzieciom przybory szkolne w asyście fotoreporterów (ZDJĘCIA)

Meghan Markle i książę Harry od czasu przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych robią właściwie to samo, co robili przed "opuszczeniem" rodziny królewskiej - angażują się w akcje charytatywne. Różnica jest taka, że obecnie szczytne działania mogą przysłużyć się autopromocji Meghan, która ma plan zawojować Hollywood. Aktorka i jej mąż będą musieli zacząć zarabiać, bo odcięci od funduszy królowej Elżbiety II z czasem przestaną wieść wystawne życie w Kalifornii...