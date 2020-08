Meghan Markle W ŚRODKU NOCY zwolniła nianię Archiego: "Była nieprofesjonalna i nieodpowiedzialna"

Po urodzeniu syna z taką samą dbałością podeszła do kwestii jego diety i opieki. Teraz na światło dziennie wychodzą szczegóły dotyczące relacji Meghan z opiekunkami zatrudnionymi przez nią do zajmowania się Archiem.

Królowa nie zobaczy szybko prawnuka. Harry i Meghan nie są skorzy do spotkań

Nie ma prawie tygodnia, by brytyjskie tabloidy nie wyciągały intrygujących dowodów na to, że Meghan terroryzowała wręcz swymi oczekiwaniami i wymaganiami nie tylko męża, ale i ekipę współpracowników . Na tym tle miało dojść do konfliktu między byłą gwiazdką Hollywood a księżną Kate , która zdecydowanie nie życzyła sobie, by Meghan wtrącała się w zarządzanie współpracownikami Kate i ustawiała ich po kątach według swojego widzimisię.

Współpraca z przyzwyczajoną do perfekcjonizmu żoną Harry'ego była trudna, o czym świadczą najnowsze rewelacje autorek książki Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family. Omid Scobie i Carolyn Durand opisują nagłe wyrzucenie z pracy nocnej opiekunki Archiego.