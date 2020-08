Meghan Markle DRWI z dawnego życia? "Imituje brytyjski akcent i wplata BRYTYCYZMY w codzienną mowę"

bela 22 min. temu zgłoś do moderacji 18 5 Odpowiedz

Żyje w Anglii i obserwowałam to co w mediach itd Rodzina Królewska przyjęła ją jak swoją .. kiedy było trzeba przystosować swój plan dnia i zachowanie do funkcji to Megan zaszła szybko w ciążę i już pewna swojej pozycji prysnęła za morze:) Ona nie jest odpowiedzialnym człowiekiem .Fakt że wyśmiewa Tradycje narodowe świadczy tylko o jej poziomie ..Bo jeśli komuś nie odpowiada dostosowanie i podporządkowane życia to co tu robi? Dobrze że wyjechała