Ujawniono, jak wyglądały słynne imprezy u rzekomej KOCHANKI księcia Williama: "Były erotyczne, egzotyczne i ekscentryczne"

O rzekomym romansie księcia Williama i Rose Hanbury rozpisywano się już wielokrotnie. Mimo że sam następca tronu dementował te pogłoski, co stanowiło pewien precedens w kontaktach royalsów z mediami, to i tak co jakiś czas powraca temat jego domniemanej niewierności. Pikanterii dodaje fakt, że kobieta wraz ze swoim mężem należeli do kręgów royalsów, a jakiś czas temu zniknęli z królewskiego dworu, co tylko miało potwierdzać, że William wcale taki święty nie był...