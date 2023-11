Upadek wpływowej rodziny Murdaugh. Zaczęło się od imprezy na motorówce i śmierci młodej dziewczyny

Mariola 1 godz. temu zgłoś do moderacji 157 5 Odpowiedz

I jaki morał z tego? Każda dynastia ma swój kres. Każda "sława", pseudo popularność mijają. Obecni celebryci, youtuberzy, influencerzy, puści jak sagany, nie mający nic ciekawego do powiedzenia znikną z przestrzeni publicznej, choć mają "bajeczne życie" smugane Photoshopem i filtrem z FB. To wszystko mija. Kiedyś to były dynastie(np. Jagiellonowie), teraz to tylko imitacje, podróbki tego udające światowe życie, o które nawet się nie otarli. I nigdy to się nie stanie. Do tego trzeba.miec charakter, kręgosłup moralny. Choć osoby posiadające te cechy nie idą w politykę, czy celebryci, bo wiedzą, że to bagno, w które jeśli raz wejdziesz to ciężko będzie uciec.