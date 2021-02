Edyta Górniak zaprzecza, że ŚPIEWAŁA SZATANOWI

Xxx 23 min. temu zgłoś do moderacji 12 10 Odpowiedz

Edyta to największy polski muzyczny talent od czasów Villas szkoda, ze poprzez problemy psychiczne zaprzepaściła głos i karierę światowa. To co wyczyniała w Londynie jak ja zaprosili znani producenci przechodziło ludzkie pojecie. Co do nagłej rekigijnosci nadmiernej to Villas tez w podobnym wieku do Edyty zaczęła tak świrować.