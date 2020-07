Edyta Górniak chwali się pierwszą płatną pracą Allana: "Robi kawę i roznosi leżaki. Nie idzie na łatwiznę"

Nie chcę tam przyjeżdżać, bo on mnie nawet poprosił, jak przyjechałam na wybrzeże, że "mama wiesz co, chyba nikt nie skumał, że jestem twoim synem i mam takie fajne relacje z ludźmi, wiec może lepiej nie przychodź". Czasem zapominam, że to, że on jest moim synem, rzuca takie jakieś światło czy cień na jego życie. On może mieć poczucie, że ludzie nie do końca mogą być szczerzy albo są interesowni - przyznała w rozmowie z Faktem.